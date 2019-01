10-jarig jongetje schrijft KLM een brief en krijgt de verrassing van zijn leven

Als je kinderen vraagt wat ze willen worden als ze later groot zijn, dan komen er allerlei beroepen voorbij. De 10-jarige Boris uit Finland wil niets liever dan piloot worden. Dat hij het serieus neemt, is wel duidelijk, want hij is bezig om zijn eigen vliegsimulator te bouwen. Hiervoor heeft hij nog wel wat onderdelen nodig en hij besluit dan ook om KLM eens een brief te schrijven.