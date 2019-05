De 29 Broodzaak-winkels op treinstations gaan verder als Treck

Voor HMSHost is Treck het grootste eigen merk in Nederland. Het contract met NS voor de 29 vestigingen is goed voor een omzet van €30 miljoen per jaar direct. Op de treinstations worden de komende jaren fors meer reizigers verwacht en een sterke omzetgroei.

Hoewel de onderneming internationaal opereert op vliegvelden en treinstations, zijn er geen plannen om de formule van Treck naar het buitenland te brengen.