FrieslandCampina zet – en dat is geen verrassing – de volgende stap in het terugbrengen van suiker in zijn producten. Bovendien kondigt het aan dat het onnodige toevoegingen van de ingrediëntenlijst schrapt. Het gaat om een vernieuwde receptuur voor 78 producten. FrieslandCampina grijpt het moment meteen aan om een aanpassing van de verpakkingen door te voeren.