Douwe Egberts laat klokken luiden voor 265-jarig jubileum

Het klokkenconcert duurt drie dagen (van 17 t/m 19 mei), maar het zwaartepunt ligt op zaterdag. Onder meer vanaf de Domtoren in Utrecht waar de branderij van Douwe Egberts staat, en in Joure waar D.E ooit begon, zullen de warme koffieklanken van de bekende D.E tune over de stad waaien. Met het klokkenspel geeft Douwe Egbert de aftrap voor de viering van het 265-jarig jubileum.

Remake van D.E tune

Het koffieconcert is onderdeel van een jubileumcampagne waarin Douwe Egberts op diverse manieren koffieverhalen ophaalt met het Nederlandse publiek. Meest opvallende onderdeel is wel dat de bekende D.E tune uit de jaren tachtig in een nieuw jasje wordt gestoken. De nieuwe versie van de reclameklassieker wordt ingezongen door singer/songwriter Steven de Geus, bekend van The voice of Holland, en is te horen in de nieuwe tv-commercial die vanaf 28 mei live gaat.

Op social media roept de koffiebrander Nederlanders op hun warme herinneringen aan Douwe Egberts te delen door #DEkoffieverhaal te gebruiken. Daarnaast introduceert Douwe Egberts een jubileumverpakking. Deze is gebaseerd op de Aroma Rood verpakking uit 1950 en verkrijgbaar bij o.a. Plus, COOP en Dirk van den Broek.

Tijdschema luiden kerkklokken

Donderdag 17 mei

Meppel – Grote Mariakerk – 10:45 uur

Vlissingen – Stadhuistoren – 11:00 uur

Vrijdag 18 mei

Breda – Onze Lieve Vrouwetoren – 11:45 uur

Utrecht – Domtoren – 12:45 uur

Dokkum – Stadhuis – 19:00 - 20:00 uur