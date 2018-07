De Tour heeft een marketingprobleem, en dat komt niet door de dominantie van Sky 

Jaap Stalenburg, de journalist die lang werkzaam was als communicatieman van de wielerploeg van TVM, is het niet eens met de critici die beweren dat Team Sky de Tour op slot zet. Het wielrennen is in een transitiefase, stelt hij, en Sky snapt simpelweg beter hoe het wetenschappelijke kennis en data voor topsport kan inzetten.

'Ik heb als journalist van heel dichtbij de dopingjaren in het wielrennen meegemaakt. Toen zette US Postal en het Discovery van Lance Armstrong ook een koers op slot. Dat was pas saai. Team Sky is er vanaf het eerste moment aangehaakt bij de laatste ontwikkelingen. Na het dopingtijdperk is er door de grote teams gezocht naar alternatieve begeleiding die binnen de regels valt en die ook als innovatie-uithangbord een meerwaarde heeft. Sky is een product van een brede transitie in sponsoring, communicatie en begeleiding van sporters.’

Wielrennen is altijd een puur conservatief bolwerk geweest, ook in de communicatie, stelt Stalenburg. Hij noemt het onbestaanbaar dat hij na een etappe nog altijd een persbericht binnenkrijgt met een wedstrijdverslag.‘Dat is zo niet meer van deze tijd. Sky laat sponsoring en communicatie zien via toffe content en relevante data. Als je ziet wat voor een materiaal ze voor de pers hebben, fantastische foto's. Dat is de transitie in het wielrennen: de klassieke perschefs worden met pensioen gestuurd en slimme communicatiestrategen als Sven Jonker van Astana en Peter Reef van Sunweb zullen via alle denkbare kanalen hun team onder de aandacht brengen.’