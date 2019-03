Deze 9 Nederlandse bedrijven weten hoe je succesvolle social video's maakt

Een social medialandschap zonder video is ondenkbaar. De views, creativiteit en impact kunnen ver reiken, maar grote bedrijven en budgetten zijn geen garantie voor killer social video's. Succesvolle voorbeelden uit het verleden zijn er wel degelijk. Aan die buitencategorie is een categorie gewijd op The Best Social Awards. Bedrijven en organisaties kunnen hun video’s en content nu weer inzenden voor de uitreikingen van 2019. Tijd voor een terugblik: Deze video’s sleepten de vorige jaren de prijzen in de wacht.