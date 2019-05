Domino's zoekt duizenden pizzabakkers en -bezorgers onder FIFA-spelers

Bovendien is ‘gamification’ onderdeel van ons DNA, vervolgt Mooyman. ‘Waar ter wereld je ook voor Domino’s werkt, onze missie is ‘more pizza en more fun’. Dat zie je terug in veel activiteiten zoals de felbegeerde ‘pinnetjes’ voor op de petten die je kunt verdienen.’

Het partnership tussen Domino’s en de edivsie werd geïnitieerd door het Haarlemse sportmarketingbureau 2Basics. Kevin Loos van 2Basics merkt op dat snelheid en behendigheid, bealngrijk zijn voor alle FIFA-spelers. ‘Om die reden denken we dat dit platform voor Domino’s de ideale manier is om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever.

Het partnership met de edivisie start op 22 mei 2019 en loopt tot en met mei 2020. Domino’s verwacht hiermee veel jonge mensen te werven en zo duizenden vacatures te kunnen invullen.