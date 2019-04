Ergernis over ongewenste loterij-reclame bereikt hoogtepunt op Twitter

We kunnen er bijna allemaal over meepraten, enveloppen op je mat met reclame van Nederlandse loterijen. Meerdere mensen zijn het beu en niet iedereen is het erover eens hoe makkelijk het afmelden voor deze ongewenste brieven is. Hoe dan ook, het lijkt niet voor de eerste keer een bron van irritatie en papierverspilling. En bij een hoop mensen komen de brieven de bus in en de neus uit. Dus roepen Nederlanders, met ongewenste post op hun matje, op hun beurt de loterijen op het matje.