Zo laat de Deutsche Bahn zien dat verre vliegreizen helemaal niet nodig zijn

View this post on Instagram

Sommerzeit ist Reisezeit🚄 Und wie geht das am besten? Aktuell auf jeden Fall mit dem #sommerticket. Deshalb haben wir für euch ein paar Inspirationen aus dem vergangenen Jahr zusammengestellt 😉 Ihr seid selbst mit dem Sommer-Ticket unterwegs? Dann lasst uns gerne an eurem Abenteuer teilhaben. Postet eure Erlebnisse mit #spardirdenflug oder vertaggt uns mit @dbpersonenverkehr. Wir freuen uns auf eure Bilder 📷 Und hier sind die Bilder entstanden: Bild 1: Berlin / Kuala Lumpur Bild 2: Eibsee in Bayern / Lake Matheson in Neuseeland Bild 3: Central Station New York / Leipzig Hauptbahnhof Bild 4: Schottland / Schloss Neuschwanstein Bild 5: Amsterdam / Aachen Vielen Dank an @meredithbraden, @flopunktwe, @danielkoehlerphotography, @_marcelsiebert und @unamrinella für die tollen Bilder.