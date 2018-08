Imago Dolfinarium zakt verder weg door negatieve publiciteit

Het Dolfinarium zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Voor de vierde keer op rij duikelt het dierenattractiepark uit Harderwijk in de ranking van het tweejaarlijks opgemaakte Dagattracties Merkenonderzoek. Stond het Dolfinarium in 2010 nog op de tweede plek, inmiddels neemt het de zevende positie in. Corpus Leiden, de attractie over het menselijk lichaam, stijgt het sterkst in populariteit. De Efteling is voor de vijfde keer de favoriete dagattractie.

Vooral de laatste vier jaar ging de waardering voor het Dolfinarium hard achteruit. Hendrik Beerda, merkadviseur en verantwoordelijk voor het onderzoek, wijt dit aan‘negatieve publiciteit over het dierenwelzijn’.Het dierenattractiepark kwam negatief in het nieuws in een geruchtmakende uitzending van het tv-programma Rambam (reactie van Dolfinarium indertijd) en ligt veelvuldig onder vuur van dierenwelzijnorganisaties.



Zorgelijke positie

De negatieve publiciteit pakt slecht uit voor de waardering. Op bekendheid scoort het attractiepark nog altijd hoog, maar op de pijlers ‘binding’ en ‘waardering’ levert het sterk in. Volgens Beerda bevindt het Dolfinarium zich daarmee in een zorgelijke positie. ‘De kracht van het merk is groot, maar de spanning zit hem in de sympathie en de ervaring ‘geschiktheid voor kinderen’.’ Dit vertaalt zich in de bezoekersaantallen, vervolgt Beerda. ‘Sinds vorig jaar brengt het Dolfinarium die niet meer naar buiten, maar in de jaren daarvoor zag je de aantallen al sterk dalen.’

Een rigoureuze koerswijziging is nodig om het tij te keren, verkondigt Beerda. Uitbreiding met een waterpark en recente samenwerking met de Plastic Soup Foundation acht hij daarvoor onvoldoende. Belangrijk is dat het publiek zich afkeert van het gebruik van dieren als attractie. Kansrijker acht hij de ombouw naar educatief centrum, bijvoorbeeld met dierenopvang.



Beekse Bergen

Het bewijs wordt geleverd door Beekse Bergen dat een tegengestelde beweging doormaakt. ‘Het safaripark wordt steeds meer gewaardeerd om zijn sympathieke, kindvriendelijke aanbod. Het bezoekersaantal stijgt sinds 2010 fors en al twee jaar heeft het park de sterkste reputatie onder de dierenattracties.'

Top-25 meest gewaardeerde dagattracties.

1. Efteling

2. Anne Frank Huis

3. Madurodam

4. Rijksmuseum Amsterdam

5. Beekse Bergen

6. Artis

7. Dolfinarium

8. Apenheul

9. Diergaarde Blijdorp

10. Slagharen

11. Ouwehands Dierenpark Rhenen

12. Keukenhof

13. Het Spoorwegmuseum

14. Walibi Holland

15. Koninklijke Burgers' Zoo

16. Duinrell

17. Nederlands Openluchtmuseum

18. Avonturenpark Hellendoorn

19. Het Scheepvaartmuseum

20. Julianatoren

21. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

22. SEA LIFE Scheveningen

23. Naturalis

24. Deltapark Neeltje Jans

25. Luchtvaart- Themapark Aviodrome

Voor het onderzoek zijn 1.600 respondenten in twee fases ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van alle Nederlandse dagattracties onderzocht. Daarna is voor de 50 bekendste merken in detail navraag gedaan naar de merkkracht en het imago. Elk merk is op 40 factoren onderzocht: spontane bekendheid, merkkracht (= geholpen bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (17 factoren), bezoekintentie, bezoek en groeiverwachting.