Jumbo brengt schoolspullenlijn uit met vlogger Enzo Knol

Jumbo komt in samenwerking met Enzo Knol met de Knolpower Back To School-lijn. Deze bestaat onder andere uit lunchboxen, drinkbekers, schriften en etuis die online én in alle Jumbo-filialen te verkrijgen zijn. Verder opende de vlogger deze week in het bijzijn van zijn fans een pop-upwinkel in de Jumbo Foodmarkt in Tilburg.

De pop-up is tot en met 17 augustus dagelijks geopend van 10:00 tot 18:00. De YouTuber is verheugd met de grote belangstelling: ‘Geweldig om te zien dat fans uit alle windstreken naar de Jumbo Foodmarkt in Tilburg zijn gekomen om samen met ons deze tijdelijke winkel te openen en deze samenwerking te kunnen vieren.’

Filiaalmanager Geert-Jan Kuper van Jumbo Foodmarkt Tilburg: ‘Wij willen onze klanten blijven verrassen en op deze manier bijdragen aan een leuke start van het nieuwe schooljaar. Je merkt ook aan de reacties van de fans vandaag dat Enzo Knol enorm populair is.’

Veder komt Jumbo met een schoolspullenlijn gericht op meiden. Onder andere notitieboeken, etuis, multomappen, sticky notes en schriften zijn verkrijgbaar. Ook de F1-fan kan aan zijn trekken komen met speciale Max Verstappen-broodtrommels en -drinkbekers.