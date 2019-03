Kledingwinkelketen CoolCat vraagt faillissement aan

CoolCat is onderdeel van investeringsbedrijf CoolInvestments, waartoe ook America Today en MS Mode behoren. De laatste ging in 2016 failliet en maakte toen een doorstart. Bij de presentatie van de jaarcijfers vorig jaar was er nog een optimistisch geluid te horen. In een persbericht dat toen werd verspreid staat te lezen: 'De drie ketens hebben roerige jaren achter de rug, maar worden nu gekenmerkt door optimisme en zijn klaar voor toekomstig succes

CoolCat voerde in 2016 maatregelen door die onder andere waren gericht op het verkleinen van de winkelvoorraden en sluiten van slecht renderende filialen. Dit resulteerde in een halvering van de verliezen, van 10 miljoen euro in 2016 naar 5 miljoen euro in 2017. Op basis van dit herstel werd de verwachting uitgesproken dat in 2018 een break-even kon worden bereikt. 'Te meer daar ook de online omzet en marges zich zeer positief ontwikkelen.'