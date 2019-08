KNVB en Heineken verlengen samenwerking tot en met 2024

De KNVB en Heineken hebben hun samenwerking verlengd tot en met 2024. De voetbalbond en het biermerk werkten al een kwarteeuw samen en het partnership zal nu ook worden versterkt.

De samenwerking bestaat uit commerciële activiteiten, het faciliteren van de fanzones bij wedstrijden van de nationale mannen- en vrouwenteams en de promotie van de Heineken 0.0-variant langs de sportvelden en -kantines. Verder zal vanaf dit seizoen niet Amstel maar Heineken zichtbaar worden als partner bij de Toto KNVB Bekerfinale.

David Lette, Marketing Directeur bij Heineken Nederland: ‘Heineken is een trouwe commerciële partner van de KNVB en ik ben blij dat we opnieuw naar elkaar hebben uitgesproken om onze band voort te zetten. Net als op het veld geldt ook hier: never change a winning team.’

Jean Paul Decossaux, commercieel directeur bij de KNVB, is ook verheugd met de verlenging. ‘Heineken zal de beleving bij de Oranjefans verder versterken en ook breed inzetten op verantwoord alcoholgebruik bij zowel de fanzones als de amateurverenigingen. Dit sluit naadloos aan op onze visie en programma’s, waarmee we bewegen en een gezonde levensstijl willen stimuleren.’