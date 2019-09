KWF Kankerbestrijding komt met eigen podcast voor zeventigjarig jubileum

KWF Kankerbestrijding lanceert een eigen podcastserie. Volgens de organisatie is KWF hiermee het eerste goede doel in Nederland met zo’n soort communicatie-uiting. KWF stelt dat het met de podcast meer diepgang wil geven aan de vele verhalen achter de ziekte en de bestrijding hiervan.

Dit jaar bestaat KWF zeventig jaar en speciaal hiervoor heeft presentator en ‘Vriend van KWF’ Roelof Hemmen een serie onderwerpen geselecteerd voor de podcast. Hij gaat onder meer in gesprek met hoogleraar en kankeronderzoeker Wilbert Zwart over onderzoek naar de ziekte en de persoonlijke motivatie van Zwart. Verder spreekt Hemmen met staatssecretaris Paul Blokhuis over het preventieakkoord en zijn persoonlijke drijfveren en met KWF-directielid Johan van de Gronden over zijn visie over de toekomst van KWF.

‘Met deze serie geven we een inkijkje in het werk van KWF’, vertelt Mischa Stubenitsky, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding. ‘Een podcast geeft ons de kans om dieper op onderwerpen in te gaan en we behandelen veel gestelde vragen rond kankerbestrijding.’

De eerste drie afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, SoundCloud en de website van KWF.