Lego combineert bouwsets met mobiele game dankzij augmented reality

Lego brengt de nieuwe game Welcome to the Hidden Side uit. Volgens de speelgoedfabrikant gaat het hier om het eerste spel, waarbij de online en offline wereld worden gecombineerd met augmented reality (AR).

Met de Lego Hidden Side-serie kan de liefhebber met de bouwsets een schoolbus of school in elkaar zetten. Met de mobiele AR-game kan de gebruiker de ‘behektste versie’ zien van de creatie van Lego-bouwstenen. De speelgoedfabrikant heeft acht verschillende sets uitgebracht, waaraan regelmatig updates worden toegevoegd via de app.

Een van de AR-sets zorgt ervoor dat een schoolbus wordt omgetoverd tot een mobiele commandopost voor spokenjagers: de ‘Haunted Schoolbus’. Lego zal deze bus op zaterdag 28 en zondag 29 september daadwerkelijk in Amsterdam gaan parkeren, zodat fans er kennis mee kunnen maken.