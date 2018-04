Een opdeling op de as van opleidingsniveaus geeft weinig verschillen te zien. Een uitzondering is het gebruik en de betrouwbaarheid van podcasts. Hogeropgeleiden luisteren niet alleen veel vaker naar podcasts, ze schalen ze ook als zeer betrouwbaar in. Verder vertrouwen ze nieuws dat via social media wordt verspreid net iets minder dan lager- en middelbaaropgeleiden.

Televisie verliest terrein onder jongeren ten opzichte van internet en social media, maar worden die nieuwe kanalen net zo betrouwbaar geacht? Dat blijkt niet het geval. De helft van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 18-35 jaar vindt dat influencers, vloggers, bloggers en BN’ers geen invloed hebben op hun opinievorming. Een kwart laat weten enigszins beïnvloed te worden door de mensen die ze online volgen. Enzo Knol blijkt verreweg de bekendste YouTuber, maar krijgt een mager vijfje als het gaat om betrouwbaarheid. NikkiTutorials scoort dan het hoogs.

De respondenten om ook de grootste Nederlandse adverteerders, te beoordelen op betrouwbaarheid. Bol.com, Albert Heijn en Douwe Egberts scoren het best. Nederlanders blijken bovendien meer vertrouwen te hebben in een mayonaise- en pindakaasmerk dan in banken, verzekeraars en bouwbedrijven. Met uitzondering van ING vallen de laatste allemaal buiten de top 20. Maar ook Heineken en KLM scoren ook minder goed dan Calvé.

Voor het onderzoek, dat in samenwerking met CG Selecties is gedaan, werden 570 mensen van 18 jaar en ouder ondervraagd. Het hele onderzoek is te downloaden via deze link.