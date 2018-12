‘De nieuwe naam Kunstmuseum Den Haag is een halfbakken oplossing'

Leontine Smith van Smith Communicatie is een geboren Haagse en heeft de nodige emoties bij de naam Gemeentemuseum. ‘Zo kennen we hier dat toch. Een naamswijziging is altijd wel wennen. Ze hebben hier het Congresgebouw omgedoopt tot het World Forum. Prima keuze, maar ik ben daar nog steeds niet aan gewend en heb het soms nog steeds over Congresgebouw.’

Toch sluit Smith aan bij Stamsnijder; het internationale karakter van het museum mag beter over het voetlicht worden gebracht, niet alleen voor toeristen. ‘Er wonen hier 85 duizend buitenlanders in de Den Haag. Het is hier al erg internationaal. Ik vind de keuze voor Kunstmuseum eigenlijk wel lekker Haags nuchter. De term bestaat nog niet in Nederland, is door buitenlanders ook goed uit te spreken, en het geeft aan wat er te zien is. ‘Kunst’ en ‘museum’ zie ik ook niet als dubbelop. Je hebt ook natuurhistorische musea. Nee, Kunstmuseum Den Haag, daar ga ik wel aan wennen.’