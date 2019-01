Nieuwe taak NBTC: managen van groeiend aantal toeristen

Charel van Dam (foto) begint op 1 februari als Director Marketing. Binnen deze functie staat de verschuiving van aantallen bezoekers naar waardegroei en spreiding centraal. Van Dam is twee jaar werkzaam geweest als Marketing Director bij Cuba Travel Network, daarvoor was hij 5 jaar Digital Marketing Manager bij Amsterdam Marketing en HEMA. Tot 2011 heeft Van Dam 7 jaar diverse functies vervuld bij NBTC, waaronder Online Marketing Manager en vestigingsmanager van Japan.

‘Het voelt goed om weer een functie te vervullen bij het veranderende NBTC. Ik kijk uit naar het vernieuwen van de wijze waarop we ons land positioneren op bijvoorbeeld de website holland.com en via digitale kanalen van anderen. Via gerichte vraagontwikkeling kunnen we in samenwerking met partners een bijdrage leveren aan het aantrekken van graag geziene gasten op de gewenste plekken en momenten,’ aldus Van Dam.

Anouk van Eekelen begint op dezelfde datum alss Director Aanbodinnovatie. Met deze aanstelling onderstreept NBTC haar ambitie om richting te geven aan de ontwikkeling en innovatie van aanbod van de bestemming Nederland. Hiervoor was Van Eekelen wethouder in Papendrecht en regiobestuurder voor de Drechtsteden waar ze verantwoordelijk was voor de portefeuille economie.