Optimisme overheerst in weinig innovatieve evenementensector

De evenementensector is optimistisch, zo blijkt uit het Pulse Report, het trendrapport voor de evenementenbranche van Eventbrite. Bijna de helft van de ondervraagden (48%) verwacht in 2019 meer events te organiseren dan in 2018. 47% gaat uit van een gelijkblijvend aantal evenementen.

Met een groeiend aantal evenementen wordt het voor organisatoren wel lastiger om voldoende bezoekers te trekken. Een meerderheid (57%) van de respondenten noemt het bereiken van de doelgroep dan ook als grootste uitdaging.