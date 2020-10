Corinne Genestay: 'We zoeken steeds naar overeenkomsten, terwijl kracht juist in verschillen zit'

Deze week is strateeg Corinne Genestay curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Corinne over haar week: 'De pic(k)s kwamen zo in me op. Maar waarom deze 5 was aanvankelijk moeilijker te duiden. Toch is m’n selectie achteraf misschien niet zo random als ik eerst dacht.

Er is een heleboel dat me inspireert, noem me een veelvreter. Lage, hoge of popcultuur, ik word snel geprikkeld. Dat heb ik van kleins af aan (en van mijn ouders 🍑🍆😁), een grenzeloze nieuwsgierigheid, willen snappen hoe dingen in elkaar zitten.

Maar wat me echt fascineert zijn mensen. Jonge mensen, oude mensen, mensen van allerlei achtergronden – sociaal, economisch, etnisch – met al hun flaws en kwaliteiten.

Mensen boeien me mateloos met al hun motivaties, karaktereigenschappen, gevechten en verhalen. De kleine, de grote, de aangrijpende en de enorm grappige. En hoe verschillender de mensen om me heen, hoe anders hun verhaal, hoe rijker ik me voel. Dat vind ik soms moeilijk aan onze samenleving en ook aan ons vak. De neiging om mensen in hokjes en vakjes te willen stoppen.

Net zoals ik moeite heb met de neiging om alles in positiviteit te willen ombuigen. De happy happy joy joy-beweging vind ik enorm saai. Iedereen moet mooi zijn, intelligent, succesvol, extravert, populair en vooral blij. Wat een bullshit. Het is zo ver van de realiteit, zo vlak ook. Mensen worden daar ongelukkig van, denken dat ze weird zijn als ze daar niet aan voldoen, voelen zich eenzaam en kids gaan massaal aan de Prozac. Putain!

Daar gaat deze selectie denk ik over. Je ogen openhouden voor alle mensen die de wereld kleur geven. Voor de realiteit van het leven: de harde, de lieve en absurde. Proberen nuttig te zijn waar het kan. Blijven relativeren en vooral, lachen, zo vaak mogelijk.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Les Misérables (2019), het rauwe en realistische banlieuedrama van Ladj Ly

'Mijn eerste pic(k) is deze eerste – en ijzersterke – film van réalisateur Ladj Ly (Mali, 1978), die opgroeide in een achterstandswijk. Een confronterend drama dat de sociale ongelijkheid in de Parijse periferie blootlegt. En laat zien dat zodra je bestempeld wordt, het verdomd moeilijk is om eruit te komen. (Een universele waarheid die natuurlijk veel breder is dan dit thema.)

De onderhuidse spanningen tussen de politie en bewoners van de banlieues zijn megavoelbaar en komen hard binnen. Het is ook een werkelijkheid die de regisseur zelf goed kent. Hij werd als tienjarige eens na een potje voetbal door de politie opgepakt en stevig ondervraagd. Toch is zijn film geen zwart-witverhaal is geworden. Da’s knap. Politieagenten en mensen in de wijk zijn allemaal pionnen in een systeem dat de politiek zou moeten oplossen.

Wat ook sterk is, is dat Ly – anders dan in "La Haine" of "Do the Right Thing" – geen drugs, snelle auto’s of rapnummers gebruikt in zijn film. De werkelijkheid in de probleemwijken is hard genoeg en heeft geen superlatieven nodig. Net zoals in het roman van Victor Hugo eigenlijk, De Ellendelingen. Een superrealistische sociaalroman, die in het 19e eeuwse Frankrijk een belangrijke rol heeft gespeeld in de discussies over sociale hervormingen. Zijn boek is een aanklacht tegen de meedogenloze wetten van de samenleving. Helaas is damnation sociale nog altijd actueel.

Overigens legde Ly, voordat hij speelfilmregisseur werd, in de documentaire 365 Jours à Clichy-Montfermeil zelf de rellen van 2005 in de banlieues van Parijs vast. “Filmen was mijn manier om me uit te drukken. Ik was er tijdens de rellen dagelijks bij. Ik gooide niet met stenen maar filmde wat er gebeurde; dat was mijn bijdrage aan de opstand.”

Pssst!

Als je van dit genre houdt, pak ook een Audiard. Un Prophète, De rouille et d’os ou Dheepan. Stuk per stuk chefs-d’œuvre! Over mensen in uitzichtloze situaties, liefde en veerkracht.'