Isabelle Pinckaers (Swapfiets): 'Ik hou ervan als merken creatief inspelen op de actualiteit'

5. 'Het is onze missie om steden leefbaar te maken'

'Het is een week geworden met een mix van verschillende merken die één ding gemeen hebben: ze staan ergens voor en brengen dit op een creatieve manier tot uiting.

En dat brengt me tot de laatste dag en zoek ik het dicht bij huis. Onze nieuwste campagne loopt richting zijn einde en wil hem daarom - in alle bescheidenheid - nog graag delen. Want ik ben mega trots op het resultaat en blij dat we als Swapfiets nu eindelijk naar buiten brengen waar we achter de schermen al jaren mee bezig zijn, waarbij het onze missie is om steden leefbaar te maken.

In deze campagne leggen wij uit waarom onze fietsen niet te koop zijn, want Swapfietsen zijn ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan. We hebben de campagne, die live is gegaan in 9 landen, samen met reclamebureau Truus gemaakt.'