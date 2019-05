Scheepvaartmuseum wil meer dan vooral een gezinsbestemming zijn

Het museum had een duidelijk kompas nodig. Dat werd gevonden in de nieuwe mission statement, die luidt: ‘water verbindt werelden‘. Centraal staat de relatie tussen de maritieme wereld en de samenleving. Die twee zijn juist in Nederland zeer nauw met elkaar verbonden. Of het nu gaat om het belang van havenbedrijf voor de economie van Amsterdam of het stijgende zeewater. De relatie die we in dit land hebben met water is onderdeel van onze identiteit.

’Bovendien wil Het Scheepvaartmuseum veel meer interactie. 'In plaats van een plek waar mensen komen om alleen te kijken en te bewonderen, moet het museum een plaats zijn bezoekers zelf bijdragen aan het verhaal dat verteld wordt,’ verduidelijkt Marieke de Klein, die in oktober 2018 begon bij het Scheepvaartmuseum als hoofd marketing en communicatie en daarvoor ruim vier jaar in die functie had gewerkt bij het Rijksmuseum.

Een voorbeeld van wat dit moet opleveren, is de huidige expositie over het passagiersschip De Oranje, waarmee honderdduizenden Indische Nederlanders werden gerepatrieerd. Uiteraard is er van alles te leren over en te zien van het iconische schip en zijn veelbewogen geschiedenis. Maar het echte verhaal wordt verteld in de video’s van repatrianten. Bezoekers die hun eigen ervaringen willen delen, kunnen daar hun verhaal aan toevoegen. Het museum als platform voor communicatie.