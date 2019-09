Swapfiets breidt uit naar 28 nieuwe plaatsen

Swapfiets breidt zijn servicegebied uit en zal beschikbaar worden in 28 nieuwe plaatsen in Nederland. De keuze voor de uitbreiding naar de nieuwe gebieden is tot stand gekomen op basis van de vraag vanuit de consument.

‘Er was grote vraag naar Swapfiets van potentiële klanten die net buiten het huidige servicegebied wonen’, vertelt Steven Uitentuis, medeoprichter van Swapfiets. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders van schoolgaande kinderen of professionals die buiten de stad wonen en dagelijks naar de stad fietsen. Nu kunnen deze ook thuis geholpen worden.’

Vanaf deze maand is Swapfiets in de volgende plaatsen beschikbaar:

Friesland: Stiens, Jelsum, Cornjum, Britsum

Gelderland: Westervoort, Oosterbeek, Huissen, Hulst, Beuningen, Wijchen, Lent

Limburg: Meerssen, Bunde, Cadier en Keer

Noord-Brabant: Goirle, Berkel Enschot

Noord-Holland: IJmuiden, Bentveld, Aerdenhout, Heemstede

Overijssel: Hattem, Lonneker

Zuid-Holland: Wassenaar, Leiderdorp, Voorschoten

Later dit jaar wordt het ook voor inwoners van Schiedam, Den Hoorn en Amstelveen mogelijk om een fietsabonnement bij Swapfiets af te sluiten.