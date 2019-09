United Dutch Breweries komt met een cannabisbiertje

United Dutch Breweries uit Breda brengt een nieuw bierlabel op de internationale markt met verschillende smaken. Het label X-Mark bevat als grootste blikvanger een biertje (5% alcohol) met een hennepzaadextract. Daarnaast zijn de smaken Mojito, Vodka, Tequila en Gold Rum verkrijgbaar bij dit label.

‘De vraag van de consument is gevarieerder geworden en daagt ons uit om met innoverende producten te komen’, vertelt ceo Koen Morshuis. Het label moet volgens Morshuis vooral millennials aanspreken, vanwege het 'stoere, opstandige en streetwise-karakter'.

Volgens de brouwerij hebben klanten wereldwijd belangstelling getoond voor het product. ‘Hoewel we ons van oudsher voornamelijk richten op de export buiten de Benelux, zijn we voor deze innovatie in gesprek gegaan met Nederlandse retailers over levering van X-Mark’, zegt Morshuis.