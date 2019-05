Zo zorgen deze merken ervoor dat je niet om ze heen kunt op sociale media

Wij schrijven regelmatig over webcare of prachtige inhakers. Want die Nederlandse merken, die kunnen er wat van op social media. Dit jaar zijn er liefst acht merken genomineerd voor de felbegeerde The Best Social Award voor ‘Beste Merk’. We zetten hun mooiste content op een rijtje. Wie er wint bepaal jij door te stemmen op de website van The Best Social Awards.