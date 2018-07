Femke Halsema begint glansrijk met een interview vol humor en zelfreflectie

Je weet al een tijdje: ik word burgemeester van Amsterdam. In stad en media wordt fel gediscussieerd over de vraag of je wel geschikt bent. Commissies lekken, politieke spelletjes worden gespeeld, er is zelfs al een reconstructie te lezen over hoe de benoeming nog bijna mislukte. De beëdiging komt steeds dichterbij en kranten staan in de rij voor een eerste interview.

Femke Halsema laat zien dat voor zo’n eerste interview geldt: de eerste klap is een daalder waard. Haar belangrijkste instrumenten: humor, zelfreflectie en goed voorbereid aan de start verschijnen. Die goede voorbereiding was ook te zien in de speech voor de gemeenteraad. Wat we kunnen leren van haar interview in de Volkskrant: