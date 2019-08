EasyJet werkt zichzelf diep in de nesten met vreemde webcare-reactie

Een passagier in een vliegtuig van Britse luchtvaartmaatschappij easyJet tweette gister een foto van een vliegtuigstoel zonder rugleuning. EasyJet antwoordde met de vraag of de foto verwijderd kon worden. En dat leidde tot een hevige online discussie. Waarom vroeg EasyJet dit? Was de foto wel echt? Twitter was in rep en roer.