Bartho Boer: ‘Effectieve communicatie gaat juist heel erg over middelen en vorm’

Een olifantenhuid hebben is mooi. Maar je moet ook niet onschendbaar worden. Het is goed als zaken je nog raken.

Soms kom ik op een feestje binnen en dan kom ik binnen als de NS. In het begin ging ik heel erg in te uitlegstand. Dat is niet wat mensen willen horen.

De grote communicatie-uitdaging voor de NS is dat het lastig is om alle kleine sympathieke acties te schalen.

De NS is in het verleden wel eens verweten door journalisten dat wij niet altijd de waarheid vertelden. En daar hadden zij misschien ook wel een beetje gelijk in.

Als je op de lange termijn gezien wil worden als een sympathiek bedrijf dan gaat het om de taal die je spreekt. Dat kan op korte termijn best eens buikpijn opleveren. Op de lange termijn is het de enige weg.

