'Er is nog geen online titel die een krant benadert, daar ligt de uitdaging'

Connect. Podcast waarin Jos Govaart en Jody Koehler van Coopr deskundigen uit de communicatiewereld spreken. Wekelijks te beluisteren via Adformatie. In deze 15e aflevering is bij ons te gast: Gonnie Spijkstra, freelance contentstrateeg bij story first.

Op dit moment is zij werkzaam bij de Persgroep, met name bij de Volkskrant. Een gesprek over contentmarketing in de uitgeefwereld, verhalen verkopen, signature stories en metaverhalen.