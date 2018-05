De 'Haagse' woordvoering moet nodig af van zijn drang tot controle

Risico’s nemen lukt niet met woordvoerders die vooral de stem zijn van een minister. In de meeste organisaties is de woordvoerder de stem van die instantie. je bent de eerste lijn. Mocht je een inschattingsfout maken, dan kan je de communicatie ‘opschalen’ naar een directeur, en eventueel naar de hoogste baas. Op ministeries kan dat nauwelijks, de woordvoerder is de stem van de minister, en dus moet elk risico worden ingedamd en beheerst.

Ik heb helaas de indruk heb dat die Haagse woordvoerderscultuur zich verspreidt. Hoewel het communicatievak transparantie en verbinding propageert, lijkt dat in de praktijk niet echt te gebeuren.

Onlangs nog had een collega knallende ruzie met een woordvoerder van een niet nader te noemen VIP van buiten de Haagse kring. Mijn collega had het gewaagd toe te staan dat de NOS kwam filmen voor haar VIP (die op de spreekwoordelijke knop zou drukken) bij het evenement was. Hoewel de NOS had aangegeven expliciet geen Bobo’s te willen maar inhoud, hadden we volgens haar de NOS dan maar moeten weigeren. Dat hebben we uiteraard niet gedaan: VIPs staan volgens mij in het belang de inhoud en niet andersom. Ik mopperde iets over ‘Haagse ziekte’ tegen de collega, en inderdaad: de betrokkene bleek een ex-woordvoerder van een minister.