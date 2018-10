PR-campagne Kaan’s Stream Store van ABN Amro wint Global Sabre Award 

De PR-campagne van ABN Amro voor Kaan’s Stream Store is afgelopen nacht in het bekende Watergate Hotel in Washington bekroond met een mondiale Sabre Award. Kaan’s Stream Store won de award omdat het werd gekozen tot de beste 40 campagnes wereldwijd uit meer dan 5000 inzendingen uit Noord-Amerika, EMEA, Asia-Pacific, Latijns-Amerika, Zuid-Azië en Afrika.

Gisteren werden alle campagnes gerangschikt van plaats 1 tot en met 40. De campagne voor ABN Amro eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke 13e plaats, tot grote tevredenheid van de bank en pr-bureau Newslab. De campagne was de enige Nederlandse gegadigde. De campagne #toocoolforplastics van de Britse supermarktketen Iceland eindigde op de eerste plaats.

De campagne voor ABN Amro is gebaseerd op een concept van Buutvrij. De overige medewerkende bureaus aan deze geïntegreerde B2B campagne zijn ThisPage (digital) en UM (media).

De campagne won eerder de Emea Sabre Award voor beste B2B campagne. Kaan’s Stream Store scoort niet alleen goed in de categorie PR. Vorige week won de case nog een Gouden Lovie award en een People's Lovie Award in de categorie Retail en Shopping Websites.