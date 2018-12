Logeion gaat nauw samenwerken met Britse communicatievereniging PRCA

De PRCA heeft de afgelopen jaren laten zien leidend te zijn op het gebied van verschillende uitdagingen en ontwikkelingen in het communicatievak, vindt Manning, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een ethische code voor het vak. ‘De samenwerking geeft Logeion-leden toegang tot de kennis en ervaring van ‘een van de meest gerespecteerde communicatieverenigingen ter wereld’.

Logeion, de Nederlandse beroepsvereniging voor communicatieprofessionals bestaat ruim zeventig jaar en telt op dit moment ruim 4,000 leden. De PRCA is opgericht in 1969 en is werkzaam in 66 landen, verspreid over de hele wereld. De PRCA vertegenwoordigd professionals uit het gehele communicatievak en heeft als belangrijkste doelstelling het vak en de individuele professionals verder te ontwikkelen.