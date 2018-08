NOSop3 en Talpa Radio interviewen woordvoerders via WhatsApp

Kader: Eisen aan de woordvoerder

Wat verwacht een radiojournalist eigenlijk van een woordvoerder? Bart Jan Cune geeft inzicht: ‘Kwalitatief hoogwaardige woordvoering is al lang niet meer alleen antwoord op al je vragen. Het gaat over veel meer facetten dan alleen techniek. Het is een optelsom. Een woordvoerder die in het abstracte blijft valt bij ons per definitie af, omdat wij woordvoerders opvoeren om zaken voor de luisteraars concreet te maken. De vraag “waarom” wordt dan ook steeds vaker vervangen door “wat” en “hoe”. Een woordvoerder waarvan bekend is dat deze toch alleen het persbericht herhaalt wordt niet eens meer gebeld. Woordvoering moet per definitie de nieuwscast verrijken. Niet alleen met heldere inhoud, maar met heldere sound. Het liefst hebben we overigens een reactie van de betrokkene of deskundige rond het onderwerp. De woordvoerder is dan degene die het contact voor ons legt.’