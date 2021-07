De passies van José Woldring

Deze week was José Woldring, oprichter van The Media Nanny en CEO van SEG Artists, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 persoonlijke pic(k)s:

1. Je beste vriend

'Mijn eerste pick is de paardensport, de enige Olympische sport waarbij beide genders tegen elkaar strijden, leeftijd geen rol speelt en je altijd in teamverband meedoet - met je paard. Je beste vriend. Die band staat centraal om het hoogste te behalen in de sport: een medaille. Zelf rijd ik sinds mijn vierde jaar. Van pony tot paard, amateurklasses tot internationale spring-competities. Paardrijden is dus mijn grote passie!

Door mijn zwangerschap heb ik nu een aantal maanden niet kunnen rijden, iets dat ik ontzettend mis. Gelukkig reist het Nederlandse team met een aantal sterke combinaties naar Tokio af, zodat ik ze kan aanmoedigen vanaf de bank thuis. De Spelen van dit jaar zullen lang bij ons blijven. Na een jaar uitstel, met alle bijbehorende restricties, aan de andere kant van de wereld. We kunnen trots zijn dat de sporters, federaties en organisatie hebben doorgepakt om er alles aan te doen om sport van het allerhoogste niveau in deze tijd een podium te geven en ik ga er met volle teugen van genieten.'