Hans Koeleman nieuwe voorzitter associatie van Europese Communicatiedirecteuren

‘Zeker. We willen naar een mix toe willen van ervaren toppers, mensen die in het midden van hun carrière zijn én getalenteerde millennials. Ik werk veel met jonge mensen en leer daar enorm veel van. En zij kunnen het nodige leren van die ervaring van oudere professionals. Wij willen die groepen veel meer aan elkaar koppelen. Ervaring die al langer in het vak zit en mensen met nieuwe inzichten, nieuwe visies op het vak en nieuwe technieken, mensen die gewend zijn om anders, agile te werken.’

Minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van het vak vindt Koeleman het om bij te dragen aan de ‘brede blik van de communicatieprofessional’. ‘Dit vak heeft zo’n enorme potentie, nu en in de toekomst. Wij bewaren het overzicht voor de organisatie, verbinden de organisatie met alle stakeholders, trends en ontwikkelingen. Als je kijkt wat er allemaal om ons heen gebeurt: van fakenieuws tot Brexit. Het is een vakgebied waar je een hele ruime visie nodig hebt op de wereld om je heen. Het is onze verantwoordelijkheid als communicatieprofessionals om de ontwikkelingen in die wereld voor de organisatie te overzien en te duiden. En daarbij gaat het niet alleen om wat een organisatie moet communiceren, maar nog belangrijker; om wat een organisatie moet doen. Ik ben lid van The Circle, een clubje Europese communicatiedirecteuren. We houden elk jaar een bijeenkomst ergens in Europa waar we dan worden bijgepraat over internationale politiek, of grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de vluchtelingencrisis. Wat betekenen die ontwikkelingen voor je werk, je organisatie. Het gaat veel breder dan reputatie en communicatie. Dat maakt dit vak zo waanzinnig interessant.’