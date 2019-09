Woordvoerders, is het geen tijd te stoppen met dat ‘we herkennen ons niet in…’?

Emile Affolter, woordvoerder van Amnesty International, is weinig enthousiast over niet-herken-respons. ‘Wat mij betreft is het een nogal slecht standaardantwoord. Zoals vrijwel elk standaardantwoord slecht is. Als kritiek terecht is, is het verstandiger om simpelweg te zeggen hoe die kritiek jezelf en de organisaties raakt en aan te geven dat je er alles aan gaat doen om problemen op te lossen. Om dat vervolgens ook daadwerkelijk ook te doen, anders ben je een waardeloze organisatie.’

Als een woordvoerder echt het idee heeft dat kritiek echt geen hout snijdt en daar goede argumenten voor heeft, kan die dat gewoon vertellen ‘zonder te vervallen in standaard-onzinantwoorden’, vindt Affolter. ‘Het lijkt me logisch dat het mensen ergert als ze het idee hebben dat ze worden afgescheept met een nietszeggend antwoord’.

Jaap de Bruijn, woordvoerder bij zorgverzekeraar VGZ erkent dat hij als woordvoerder van GroenLinks en later VGZ het zinnetje misschien twee of drie keer heeft gebruikt. ‘En dan was het meestal alleen bedoeld in een spontane reactie op een beeld geschetst door een journalist aan de telefoon. Altijd gevolgd door uitleg, duiding, feiten. Ofwel: voorzien van een ‘ander beeld’.’

De Bruijn noemt het een voorbehouden term, die je alleen moet gebruiken als de journalist in kwestie een totaal vertekend beeld schetst. Ook vindt hij dat het nooit het énige antwoord mag zijn.

‘Het komt geregeld voor dat een woordvoerder vragen krijgt of interpretaties van de standpunten die ánders zijn dan de bedoelingen een organisatie. Vaak zijn die gebaseerd op onvolledige communicatie of informatie. Ik vind dat je dan moet beginnen met begrip: “Wij merken ook dat dit of dat veel vragen oproept. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig, namelijk…” maar het kan soms ook nodig zijn om te zeggen “Het beeld dat u schetst is onzin. In werkelijkheid zit het namelijk zus of zo”.’