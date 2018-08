Cookie-gebruik op websites keldert na invoering GDPR

Dat blijkt uit onderzoek van Reuters Institute. Onderzoekers analyseerden van april tot juli circa 1 miljoen paginaverzoeken van meer dan 200 Europese nieuwsuitgevers. Zij ontdekten dat het aantal cookies per webpagina in die tijd daalde van 80 in april tot 60 in juli.

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die in mei in werking trad, vraagt van bedrijven dat ze expliciete toestemming krijgen van personen om hun gegevens te gebruiken.

Voordat de GDPR van kracht werd, verloor het gebruik van cookies overigens ook al aan belang als middel voor exploitanten om de activiteit van bezoekers op websites bij te houden. Zo maakte de Safari-browser van Apple tracking van gebruikers moeilijker door al na een dag cookies van derden te verwijderen. In een vorig jaar september gepubliceerd onderzoek onder 250 Amerikaanse digitale marketeers, zei 60% van de respondenten dat ze de komende twee jaar niet langer zullen vertrouwen op cookies voor het merendeel van hun digitale marketing.