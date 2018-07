In ons vak is communicatie het belangrijkste aspect. Maar wat nou als je niet meer kan communiceren, als iemand in een vegetatieve toestand (PVS) is beland? Lukt het middels neuroresearch dan om alsnog een boodschap over te dragen? En snapt diegene dan wat er wordt gezegd? Neurowetenschapper Adrian Owen probeerde, onder andere om zijn nieuwe boek "in to the grey zone" te promoten, dit met hersenscans te onderzoeken in een spraakmakende film.