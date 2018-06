Viral van de week: Bill Gates komt met levensreddende innovatie

Een van de problemen voor de gezondheidszorg in moeilijk bereikbare gebieden is dat vaccins tijden het transport te warm of te koud worden, waardoor ze bij aankomst vaak niet meer bruikbaar zijn. Microsoft-oprichter, miljardair en filantroop Bill Gates probeert met zijn Bill & Melinda Gates foundation de wereld een stukje beter te maken. Na een grondig onderzoek kwam een team van de Foundation met een oplossing. Dat is de Indigo, een 'rugzak' die dankzij gebruik van water een temperatuur tussen de twee en acht graden kan behouden.