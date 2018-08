Michael Amiabel: ‘Purpose staat zeker niet per definitie voor effectief’

‘Purpose staat zeker niet per definitie voor effectief! In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de purpose logisch aansluit bij de kernactiviteit van het bedrijf. Het maatschappelijk thema dat het bedrijf oppakt, moet uiteraard relevant zijn voor dit bedrijf. Verder moet de communicatie authentiek zijn en ook echt een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Pas als aan al die voorwaarden wordt voldaan, kan communicatie met een purpose thema effectief zijn.

Natuurlijk zien we bij de Effies ook cases waar de ‘purpose’ niet altijd even relevant is of er zelfs met de haren is bijgesleept. Als dit het geval is, zie je dat altijd terug in het concrete effect dat de campagne heeft gehad op het specifieke maatschappelijke issue.’