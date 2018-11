Interne communicatie van banken werkt reputatiecrises in de hand

Meestal zijn de regels en procedures bij banken wel duidelijk. Het punt is dat ze soms lijken te botsen met de doelen waar medewerkers op worden afgerekend.

Twee jaar geleden bleek dat medewerkers van ABN Amro er niet in slaagden om de regels te volgen en tegelijk de beloofde doorlooptijden van hypotheekaanvragen te halen. Dus kopieerden ze af en toe de handtekening van klanten op een gewijzigde aanvraag. 'Uiteindelijk beter voor de klant', dachten ze. En wat doe je bijvoorbeeld als een klant die je al jaren kent z'n legitimatie vergeten is? Laat je hem boos naar huis gaan om zijn rijbewijs te halen? Of laat je dat maar een keer zitten om de relatie goed te houden?

Medewerkers kunnen zulke dilemma’s niet altijd zelf oplossen. Dat moet hogerop gebeuren. Maar ook managers voelen daar vaak niet de ruimte voor en laten het maar lopen. Op een bijeenkomst met zakenbankiers hoorde ik ooit deze dialoog: Manager: 'We mogen alleen nog zakendoen met bedrijven waarvan we weten wie de uiteindelijke eigenaar is. Dat moeten jullie dus bij alle klanten gaan achterhalen.' Medewerker: 'Dat betekent eindeloos extra papierwerk voor klanten, dat gaan ze niet accepteren!' Manager: 'Het zal toch moeten. Maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van de relatie!'

Door dit soort dubbele boodschappen ontstaat er een grijs gebied waarin medewerkers zelf hun weg moeten zoeken.