De topman als activist, 5 strategische keuzes om te maken

Aan de ene kant kun je als CEO dus niet stil blijven zitten bij belangrijke thema’s. Aan de andere kant loop je het risico op - vrij stevige - reputatieschade. Iedereen begrijpt dat je een mening kunt roeptoeteren via Twitter of dat je best eens belletje naar een journalist kunt wagen. Maar hoe pak je CEO-activisme strategisch aan?

Kies zelf het thema en neem de tijd om het uit te bouwen

Weinig dingen komen klungeliger over dan een directeur die commentaar geeft op een nieuwsbericht waar hij zelf niet of nauwelijks iets van weet. Het is belangrijk om een goede afweging te maken tussen wat de voordelen - zoals het tevreden stellen van de werknemers - en de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Kies een thema dat past bij de CEO en de organisatie

Er moet een overtuigend verhaal zijn waarom juist dit thema bij deze CEO en dit bedrijf past. Diversiteit is bijvoorbeeld een heikel thema, maar als je het goed aanpakt - zoals Google’s CEO Sundar Pichar deed - kan dit ook veel opleveren.

Zorg voor steun binnen de organisatie

Als de CEO zich uitspreekt, is het belangrijk dat de rest van het bestuur achter hem of haar staat. Andersom geldt hetzelfde: het mag voor de rest van de organisatie geen verrassing zijn wat de CEO zal zeggen. Het is voor een CEO eigenlijk niet mogelijk om op puur persoonlijke titel te spreken, omdat het altijd zijn weerslag zal hebben op het bedrijf. En een kleine tip aan alle woordvoerders, verwijder alsjeblieft het cliché ‘views are my own’ uit de Twitter-bio van een CEO of manager.

Weet wanneer je in moet stappen

Zodra je het thema hebt bepaald, is het belangrijk om het juiste moment te kiezen om hierover naar buiten te treden. Het is waarschijnlijk slimmer om een scherpe mening te verkondigen voordat een wet wordt aangenomen, dan te proberen hem achteraf nog aan te laten passen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de zogenaamde ’news cycle’. De eerste CEO die uit de Manufacturing Council stapte kreeg aanzienlijk meer aandacht dan diegenen die een paar dagen laten volgden. Al had Frazier (van Merck) wel een paar vervelende tweets van Trump te verduren.

Samen is niet alleen

Ga je alleen op de zeepkist staan of zorg je voor een gezamenlijk initiatief? In sommige gevallen kan een collectief van CEO’s een echte vuist maken. Het voordeel is dat je als bedrijf niet alleen de mogelijke consequenties ondervindt en de risico’s gespreid worden. Een nadeel kan zijn dat het proces trager verloopt. Een voorbeeld van collectief CEO-activisme is de weerstand tegen de zogenaamde ‘bathroom law’ in North Carolina.