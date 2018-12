Nederlanders vinden faillissement ziekenhuizen belangrijkste issue van 2018

De ‘faillissementen van ziekenhuizen’ is het belangrijkste issue van 2018. Ruim 41,4% van de Nederlanders geeft aan dat zij zich hier in 2018 het meest druk over hebben gemaakt. Dit issue wordt op de voet gevolgd door de oplopende spanningen tussen bevolkingsgroepen (40,5%) en plastic in oceanen (32,2%).

Dit blijkt uit onderzoek naar de issues die Nederlanders in 2018 het meest belangrijk vonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public en De Issuemakers wordt vanaf dit jaar op jaarlijkse basis herhaald aan het einde van het jaar.