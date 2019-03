Geert-Jan Knoops: ‘Val van Camiel Eurlings is schuld van falende media’

Knoops zegt zich bijzonder verbaasd te hebben dat de zaak die was afgedaan met de schikking maanden later toch in het nieuws kwam, vol ‘onjuiste feiten’.

Knoops: ‘Ik herinner me nog een columnist die schreef: Iemand die zijn vrouw in elkaar slaat, verdient het niet om lid van het IOC te zijn. Waar is dat in hemelsnaam op gebaseerd. Totaal een onjuist feit. Waar is dat ooit gecontroleerd? Waar is dat geverifieerd? Niemand had dat dossier ooit in kunnen zien.’