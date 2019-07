Merken gaan onzorgvuldig om met online reputatie

Reputatiemanagement van merken op social media loopt nadrukkelijk achter op de eigen webcare. Dat blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse Digital Dialogues Pulse-onderzoek (#DDP06) van GUC Agency. Op bijna de helft van de berichten, waarin een bedrijf of merk wordt besproken, wordt door het desbetreffende bedrijf of merk niet gereageerd. Het gaat hier om berichten op social media, die niet direct aan hen zijn gericht, maar die wél over het bedrijf of merk gaan.

Het onderzoek toont aan, dat op 55% van de reputatiemanagement-berichten wordt gereageerd, terwijl het percentage voor webcareberichten op 82% ligt. In 45% van de gevallen laten bedrijven of merken een reactie achterwege. Door toedoen van Twitter is er sprake van een laag reactiepercentage. Op 60% van de berichten, waarin een merknaam wordt genoemd, maar niet wordt getagd aan de hand van het ‘@’-teken, wordt niet gereageerd door het merk.

De onderzochte organisaties, die wél aan reputatiemanagement op social media doen, lijken het goed op orde te hebben. Berichten waarin over het bedrijf of merk wordt gesproken zonder dat die berichten direct aan hen gericht zijn, worden namelijk een half uur sneller beantwoord dan webcare-berichten, die wel gericht zijn aan het bedrijf of merk.