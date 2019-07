Nationale ombudsman: Nederlander wil dat overheid in 2030 eerlijk en begripvol is

De Nationale ombudsman stelt dat Nederlanders willen dat de overheid in 2030 eerlijk en begripvol is, maar ook snel reageert en kennis van zaken heeft. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van de Nationale ombudsman. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.500 Nederlanders, waarbij is gefocust op de relatie tussen burger en overheid in het jaar 2030.

‘Nederlanders zijn kritisch en geven hun relatie met de overheid nu een 6’, vertelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. ‘Burgers maken zich bijvoorbeeld zorgen over een overheid die zich steeds verder terugtrekt. Ze moeten het zelf oplossen of kunnen terecht bij particuliere organisaties die publieke taken uitvoeren. Maar bij wie moeten burgers terecht als zij daar vastlopen? Dit onderzoek laat zien dat burgers niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp en dat zij vooral behoefte hebben aan versimpeling van de overheid.'

Nederlanders die hebben meegedaan aan het onderzoek geven ook verbeterpunten voor de overheid, zoals begrijpelijk zijn, dienstverlening via één loket, minder bureaucratie en kennis van zaken, burgers serieus nemen en goed luisteren.