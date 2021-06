'Bij diversiteit ligt de nadruk op verschillen, terwijl het vooral gaat om de samenhang'

5. Jan de tuinman & brandende liefde

'Je hoort vaak dat de natuur helpt om je te ontspannen, je op te laden. In het afgelopen coronajaar was de natuur de herontdekking van velen. Ik was gisteren in de tuin van onze partner Weleda (een 100% natuurlijk verzorgingsmerk, red.). Jan de tuinman leidde mij, met hoed op en klompen aan, rond en vertelde gefascineerd over de planten en insecten. En hoe alles samenwerkt. Hij heeft het meeste laten ontstaan. Maar ooit is er wel een bewust begin gemaakt met het aanplanten.

Het idee dat daar 25 jaar geleden nog een bouwplaats was en dat je nu door een oase loopt met allerlei bomen, bloemen en planten die voor onze persoonlijke verzorging en medicijnen gebruikt worden, vind ik fascinerend. Mijn oog viel op een prachtige rode bloem: brandende liefde. Prachtige naam waarbij je meteen even terug geworpen wordt op waar het allemaal echt om draait in het leven. Doe mij nog maar eens zo'n uurtje door de natuur.... je weet waar je mij kunt vinden dit weekend.'