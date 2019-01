Schiphol laat hoogte loon afhangen van de reputatie bij omwonenden

Schiphol laat de beloning van zijn medewerkers voortaan mede afhangen van de reputatie van de luchthaven bij de omwonenden. Dat zei topman Dick Benschop gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers.

De luchthaven heeft een nieuwe relatie met de omgeving nodig, vindt Benschop. ‘Het gesprek met bestuurders en met bewoners is op gang, maar het is duidelijk dat we nog veel meer moeten doen om het vertrouwen terug te winnen en de balans te herstellen. Voor velen is het: eerst zien, dan geloven’.

Benschop meent dat Schiphol beter moet luisteren naar wat ‘onze buren vinden en beleven’. Hij wil een dialoog voeren met omwonenden om ‘dichter bij elkaar te komen'.

Een van de maatregelen die Schiphol neemt betreft de beloning van zijn medewerkers. Die wordt mede afhankelijk van de wijze waarop de omwonenden tegen de luchthaven aankijken. Daarvoor wordt ‘reputatie’ aan de set van criteria voor variabele beloning toegevoegd. De plannen worden daarvoor de komende weken uitgewerkt