Hoeveel websites hebben over een half jaar nog een cookiemuur?

Ook Tim Geenen (IAB.nl) meent dat er voldoende keuze overblijft. ‘Zolang er zoiets bestaat als de NPO’, is er volgens hem een prima alternatief voor wie op zoek is naar nieuws en informatie.

Langs dezelfde lijn redeneert RTL Nederland. In een officiële reactie stelt de omroep dat de AP ‘veel te kort door de bocht’ gaat door te oordelen dat cookiemuren onrechtmatig zijn. ‘In sommige situaties zou je inderdaad kunnen stellen dat die keuze bij een cookiewall niet vrij is, bijvoorbeeld als er geen vergelijkbare alternatieven zijn of de aanbieder van de dienst een monopolie heeft. Voor de diensten van RTL geldt dat niet.’

Opvallend genoeg wijkt de interpretatie die AP nu geeft aan de AVG-regel, ook af van het standpunt dat de overheid eerder heeft ingenomen ten aanzien van het optrekken van cookiemuren. Bij de wijziging van de cookieregels in 2014 is dit onderwerp uitvoerig besproken. De regering heeft destijds het standpunt ingenomen dat een cookiemuur onder omstandigheden moet kunnen en dat dit niet indruist tegen het vereiste dat toestemming vrij moet zijn.

Voor de online advertentiewereld komt de nieuwe besluit als een donderslag bij heldere hemel. ‘BVA verbaasd over voorgenomen besluit om cookiewalls te verbieden,’ luidt de kop boven een artikel dat de Bond van Adverteerders op haar website heeft geplaatst. Die verbazing is dan weer bijzonder, want al in november vorig jaar bracht RTL Nieuws het nieuws dat de AP ging onderzoeken of het gebruik van cookiewalls in strijd is met de AVG.