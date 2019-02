Waarom wordt remarketing vaak zo slecht ingezet en hoe kan het beter?

Je zou zeggen van wel, elk bureau zal tenminste zweren dat zij dé formule hebben om op de best mogelijke manier te retargeten. Of dit nou met audiences, uitgekeken video’s, bekeken producten of op basis van zoekgedrag is, niets is te gek.



Maar is remarketing daarom écht persoonlijk? Iedereen weet hoe de gemiddelde webshop te werk gaat. Je hebt een paar nieuwe sneakers gevonden, bekijkt ze een tijdje maar besluit om ze nog niet te kopen. Vervolgens word je op elke site die je bezoekt platgegooid met banners met diezelfde sneakers. Voor een webshop is zo’n retargetingcampagne niet heel ingewikkeld om in te rechten Het enige wat je hoeft af te vangen is de bezoeker en de bekeken producten en die dynamisch in je uitingen plaatsen.

Deze klassieke vorm van dynamische remarketing is snel in te zetten, maar is het ook effectief? Ik weet heel goed welke site ik heb bezocht, welke producten ik heb bekeken en of ik wel of niet een aankoop wil doen. Blijkbaar had ik een reden om dit niet te doen, wat die ook mag zijn. Mij veelvoudig dezelfde banner laten zien, gaat daar niets aan veranderen. Maar wie weet ben ik wel op een andere manier over te halen.